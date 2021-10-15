Суточные объемы прокачки газа через Украину упали вдвое

Суточные объемы прокачки газа через Украину с начала 2021 года упали в два раза. Об этом сообщил председатель правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24», его слова приводит РИА Новости.

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По его данным, в 2020 году Газпром для транзита газа бронировал мощности объемом 65 миллиардов кубометров в сутки, в 2021-м эта цифра сократилась до 40 миллиардов.

«А если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 миллионов в сутки, сейчас я смотрю — вот, меньше 100, приблизительно 80», — отметил Витренко.

Ранее в украинской Ассоциации газодобывающих компаний заявили, что введение регулирования цен на природный газ, добываемый на Украине частными компаниями, приведет к резкому снижению его добычи в стране и многомиллионным потерям. По данным специалистов, потери от регулирования цен могут составить до 10 миллиардов гривен (около 380 миллионов долларов), а добыча частных компаний станет падать на десять процентов ежегодно.