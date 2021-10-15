На Украине предупредили о снижении добычи газа и многомиллионных потерях

Введение регулирования цен на природный газ, добываемый на Украине частными компаниями, приведет к резкому снижению его добычи в стране и многомиллионным потерям. Об этом говорится в заявлении украинской Ассоциации газодобывающих компаний в Facebook.

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России Терпение и труд. Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?

Частные газодобывающие компании будут вынуждены остановить инвестиции в геологоразведочные работы, разработку месторождений и бурение новых скважин, предупредили в организации. Это обернется сокращением рабочих мест и снижением поступлений в государственный и местный бюджеты.

Потери от регулирования цен могут составить до 10 миллиардов гривен (около 380 миллионов долларов), а добыча частных компаний станет падать на 10 процентов ежегодно. Ранее глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия предложил временно обязать частные газодобывающие компании продавать газ по себестоимости.

Крупнейшая газодобывающая компания Украины «Укргаздобыча» (структура «Нафтогаза Украины») снизила добычу топлива за семь месяцев этого года на 5,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Ранее глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал условие для энергонезависимости страны. По его мнению, Украине нужно увеличить добычу газа в стране на 5 миллиардов кубометров в год (до 25 миллиардов).