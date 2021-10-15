В России ответили на желание Украины подписать контракт по газу

Желание Украины подписать новый контракт на транзит газа уже сейчас выглядит странным, потому что до завершения текущего остается еще три с половиной года. Об этом в кулуарах Российской энергетической недели заявил вице-премьер России Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, действующий контракт исполняется и будет исполняться, поводов для новых переговоров нет. Вместе с тем, уточнил он, Россия консультируется с Германией по поводу транзита через Украину после 2024 года.

Вице-премьер объяснил, что общается со специальным представителем правительства ФРГ, ответственным за вопросы по транзиту газа через Украину, Георгом фон Вальдерзее, но не считает нужным выводить переговоры в публичную плоскость.

Договор России с Украиной предусматривает транзит 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в следующие четыре года. Киев уверен, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» российская сторона попытается любой ценой прекратить транзит газа или выставить страну ненадежным поставщиком, чтобы перевести европейские контракты на другие маршруты.

В настоящее время поставки идут в полном соответствии с контрактом. Несмотря на дефицит газа в Европе и резкий взлет цен, «Газпром» отказался выкупать дополнительные мощности в украинской газотранспортной системе (ГТС). При этом президент России Владимир Путин заявил, что такая политика обусловлена изношенностью инфраструктуры в республике. По его мнению, местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита.

В Киеве раскритиковали соглашение США и Германии, которое позволило завершить прокладку «Северного потока-2». Власти республики посчитали недостаточными гарантии, которые были даны относительно транзита. Как отмечал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, лучшей гарантией сохранности транзита были бы контракты с европейскими компаниями, которые обязали бы получать газ по украинскому маршруту.