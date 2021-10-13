В Кремле назвали Киеву способ увеличить транзит газа

Россия готова увеличить транзит газа через Украину при росте закупок со стороны Евросоюза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также назвал способом увеличить прокачку конкурентные условия транзита со стороны Киева, пишет ТАСС.

Песков заметил, что для решения вопроса о транзите Киев должен вести диалог с покупателями газа в Европе: именно они могут заключить с «Газпромом» новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами «с учетом растущих потребностей в голубом топливе». «Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе», — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что сейчас Россия нарастила до максимума поставки газа в Европу по действующим контрактам. «Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», — сказал он.

В Европе цены на газ в последние недели растут, 6 октября они приближались к отметке в 2000 долларов, однако затем снижались. Газета Financial Times связала динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе. При этом специалисты не исключают, что стоимость природного газа в Европе будет достигать «очень-очень высокого уровня» вплоть до 2025 года.