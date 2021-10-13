Украина нарастила реэкспорт газа в Европу в условиях дефицита. Об этом сообщает издание «Апостроф», ссылаясь на статистику венгерского оператора FGSZ.

По данным FGSZ, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около шести миллионов киловатт-час энергии, что эквивалентно около 575 тысячам кубометров газа.

По данным украинского издания, это не полноценный транзит, а реэкспорт европейскими трейдерами. «Таким образом, нынешнее количество украинского реэкспортируемого газа, от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98 процента», — говорится в материале.

Ранее 12 октября сообщалось, что в Львовской области вводится чрезвычайная ситуация техногенного характера. В преддверии отопительного сезона большинство бюджетных учреждений оказалось без заключенных договоров на поставку газа. Перед этим аналогичные режимы ЧС ввели власти Закарпатской области и города Ивано-Франковск.