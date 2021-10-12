Медведчук обвинил украинское правительство в узурпации власти и диктатуре

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук по итогам суда в Киеве заявил, что украинское руководство идет по пути узурпации власти и установления диктатуры. Его слова приводит РИА Новости.

Политик выразил уверенность, что эта тенденция не принесет пользы украинским гражданам.

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Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. 11 октября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило ему ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей).

12 октября Печерский районный суд Киева отказал украинской прокуратуре в аресте Медведчука по делу об импорте угля из Донбасса. Политика отправили под домашний арест до 7 декабря 2021 года.

Медведчук назвал дело о поставках угля из Донбасса сфальсифицированным. По его мнению, оно сфабриковано для того, чтобы отвлечь общественность от офшорных скандалов президента Владимира Зеленского. Он уверен, что руководство Украины таким образом стремится скрыть назревшие социальные проблемы, в том числе с отоплением и тарифами на газ.