В третьей по счету области Украины вводится ЧС из-за отсутствия поставок газа

В Львовской области вводится чрезвычайная ситуация техногенного характера, сообщается на сайте областной администрации. В преддверии отопительного сезона большинство бюджетных учреждений оказалось без заключенных договоров на поставку газа.

По данным местных властей, из более чем 4000 пунктов учёта газа в школах, больницах, музеях и других объектах бюджетной сферы включены менее четверти. Оставшиеся учреждения рискуют остаться без отопления и горячей воды, если не будут приняты экстренные меры.

«Ситуация, которая сложилась, может привести к тому, что мы не войдём в отопительный сезон своевременно и на должном уровне, и это может сказаться на здоровье и жизни жителей области», — заявил заместитель главы Львовской области Виталий Загайный. Что именно планирует делать областная администрация для преодоления кризиса, в сообщении пресс-службы не уточняется.

Ранее аналогичные режимы ЧС ввели власти Закарпатской области и города Ивано-Франковск.

Проблемы с поставками газа в стране начались вопреки подписанному между офисом президента Украины и НАК «Нафтогаз Украины» меморандуму, в котором была оговорена предельная ставка тарифа во время отопительного сезона. По данным СМИ, оператор «Нафтогаз трейдинг» не принимает участия в государственных тендерах, оставляя их частным компаниям, которые готовы заключать договоры только на рыночных условиях.

