Суточные объемы транзита газа через Украину упали почти вдвое

Суточные объемы прокачки газа через Украину с начала 2021 года упали практически в два раза. Об этом сообщил председатель правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24», его слова приводит РИА Новости.

По его данным, в 2020 году Газпром для транзита газа бронировал мощности объемом 65 миллиардов кубометров в сутки, в 2021-м эта цифра сократилась до 40 миллиардов.

А если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 миллионов в сутки, сейчас я смотрю — вот, меньше 100, приблизительно 80 Юрий Витренко о падении объемов транзита газа через Украину

Худший сценарий

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В украинской Ассоциации газодобывающих компаний заявили, что введение регулирования цен на природный газ, добываемый на Украине частными компаниями, приведет к резкому снижению его добычи в стране и многомиллионным потерям. По данным специалистов, потери от регулирования цен могут составить до 10 миллиардов гривен (около 380 миллионов долларов), а добыча частных компаний станет падать на десять процентов ежегодно.

Аналитики объяснили это тем, что частные газодобывающие компании будут вынуждены остановить инвестиции в геологоразведочные работы, разработку месторождений и бурение новых скважин, предупредили в организации. Это обернется сокращением рабочих мест и снижением поступлений в государственный и местный бюджеты.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что вопрос энергетического кризиса на Украине может быть рассмотрен на ближайшем заседании в случае возникновения форс-мажоров. При этом, Витренко заверил, что газа для обеспечения всех нужд населения у НАК «Нафтогаз Украины» достаточно, однако с бюджетными организациями «ситуация сложная». Тем не менее, в самой компании рассматривают разные сценарии того, как пройдет нынешний отопительный сезон.

Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъема; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и так далее. Планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов Юрий Витренко о худшем сценарии для отопительного сезона

Зима близко

Из-за отсутствия поставок газа уже в трех украинских областях введен режим ЧС. Чрезвычайная ситуация техногенного характера действует в Львовской и Закарпатской областях, а также в городе Ивано-Франковске. По данным местных властей, из более чем 4000 пунктов учёта газа в школах, больницах, музеях и других объектах бюджетной сферы включены менее четверти. Оставшиеся учреждения рискуют остаться без отопления и горячей воды, если не будут приняты экстренные меры.

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Спасаться от холода в украинских школах, детских садах и больницах приходится с помощью одеял и обогревателей. По словам эксперта в сфере ЖКХ Кристины Ненно, пациенты больниц греются принесенными из дома одеялами, а в детские сады и школы родители приносят обогреватели, температура воздуха в помещениях держится на отметке в 14-15 градусов.

Проблемы с поставками газа в стране начались вопреки подписанному между офисом президента Украины и НАК «Нафтогаз Украины» меморандуму, в котором была оговорена предельная ставка тарифа во время отопительного сезона. По данным СМИ, оператор «Нафтогаз трейдинг» не принимает участия в государственных тендерах, оставляя их частным компаниям, которые готовы заключать договоры только на рыночных условиях.

Захотели подешевле

В начале сентября Витренко заявил, что не против продлить контракт с «Газпромом», однако назвал это «не самой главной задачей» Киева. При этом глава «Нафтогаза Украины» призвал ввести санкции против «Северного потока-2» в том случае, если таких контрактов не будет и если «Газпром» продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с телеканалом «Дума ТВ» ответил на просьбу киевских властей к России продлить транзит газа, посоветовав им определиться, чего они хотят от России. Он призвал власти Украины уже определиться, чего они хотят: развивать партнерские отношения с Россией или враждовать, продолжая русофобию.

То Россия для них враг, «агрессор», то им нужен российский газ, чтобы поддержать свою экономику и не заморозить страну Виктор Водолацкий о продлении контракта с Украиной

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что желание Украины подписать новый контракт на транзит газа уже сейчас выглядит странным, потому что до завершения текущего остается еще три с половиной года. Он объяснил, что общается со специальным представителем правительства ФРГ, ответственным за вопросы по транзиту газа через Украину, Георгом фон Вальдерзее, но не считает нужным выводить переговоры в публичную плоскость.

Вместе с тем, бывший министр транспорта и связи Украины и бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко заявил, что страну ждет трагедия, если из-за ошибочной политики властей прекратится транзит российского газа по ГТС Украины. Политик предупредил, что Киев может продолжать через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского, однако у этого будут последствия.

Не только Украина

Подписать контракт с «Газпромом» на поставки газа захотел и президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября будет решать иметь решающее значения для этого соглашения.

В ПГХ у нас 268 миллионов кубометров, у русских 170 миллионов в нашем ПГХ, в любом случае нам не хватает 100-120 миллионов кубометров. Поэтому встреча с Путиным имеет решающее значение, я попросил о встрече и из-за газа, и из-за Косова Александр Вучич о договоре на поставки газа в Сербию

10 октября на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Вучич заявил, что попросил у российского лидера Владимира Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе, а также поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности его страны.

