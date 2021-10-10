Вучич попросил у Путина дешевый газ и поблагодарил за энергобезопасность Сербии

Вучич заявил, что попросил у Путина газ для Сербии по самой низкой цене в Европе

Президент Сербии Александар Вучич во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что попросил у российского лидера Владимира Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе, а также поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности его страны. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, министр иностранных дел и вице-премьер России Юрий Борисов передадут его слова Путину, поэтому у Сербии будет самая выгодная цена на топливо. Он добавил, что еще не разговаривал с российским коллегой, но уверен, что его просьба будет выполнена.

Какое давление на нас оказывает Россия? Это мы оказываем на Россию давление, просим, чтобы нам дали газ по самой выгодной цене, просим и оказываем давление. Мне не стыдно в этом признаться, я надеюсь, что у Сербии будет самая низкая цена на газ в Европе. И я это не скрываю, мое дело — бороться за свой народ. Кризис намного тяжелее, чем о нем думают, будут расти цены на все по всей Европе, везде Александар Вучич Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергетической безопасности и стабильности. Он отметил, что строительство газопровода «Балканский поток» стало спасением в условиях энергетического кризиса.

К счастью, у нас хватило храбрости построить газопровод, это счастье! Если бы мы не построили с российской стороной газопровод, что бы мы делали? Мне бы осталось только взять веревку и перед вами здесь повеситься, и больше ничего Александар Вучич Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Ранее стало известно, что Белград и Москва ведут переговоры по заключению нового долгосрочного газового контракта. Об этом заявил глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) Ненад Попович. Переговоры по газу продолжались 7 октября между президентом Вучичем и вице-премьером России Юрием Борисовым.

Вучич об энергетическом кризисе

Вучич также назвал причину энергетического кризиса. По его мнению, причиной стали не заключенные вовремя долгосрочные газовые контракты с Россией. Сербский лидер уточнил, что эти решения были приняты не по экономическим причинам, а по политическим. Он также назвал среди причин углеродные пошлины, резкий отказ от традиционных источников энергии в пользу зеленой энергетики и выход мировой экономики из пандемии коронавируса.

По мнению сербского лидера, кризис в Европе продлится от полугода до двух лет и не решится сам по себе. Он полагает, что это повлияет на рост цен в различных сферах экономики, в том числе на продовольствие и стройматериалы.

В субботу, 9 октября, стало известно, что Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ на уровне 270 долларов за тысячу кубометров в течение шести месяцев 2022 года.

6 октября сербский лидер признал, что решил попросить помощи у российского лидера Владимира Путина из-за резкого подорожания газа в Европе.

Также стало известно, что цена на газ в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров.

Вучич об отношениях с Россией

Вучич заявил, что отношения Белграда и Москвы очень хорошие, во всех сферах жизни происходит отличное сотрудничество.

Я горжусь тем, что могу сказать, что у нас исключительные отношения с РФ. В отличие от многих других, которые стесняются этого или боятся это сказать, я этого не скрываю и думаю, что произношу это с особой гордостью, потому что в этом и интерес Сербии. Не только интересы, но выражение нашей многовековой дружбы Александар Вучич Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Сербский лидер поблагодарил Россию за поставки вакцин против коронавируса, а также российских врачей, которые оказали стране помощь в начале кризиса пандемии. Он пообещал, что Белград никогда не забудет о помощи и поддержке.

Вучич также выразил благодарность Москве за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии и подчеркнул, что страна сохранит военный нейтралитет и будет развивать свою обороноспособность.

Мы гордимся этим и в соответствии с этим продолжим не только защищать нашу страну, но и развивать наши мощности по обороне, чтобы каждый потенциальный агрессор забыл о таком намерении — поставить под угрозу свободу Сербии Александар Вучич Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Встреча с Путиным

Вучич выразил надежду на встречу с российским лидером Владимиром Путиным до конца 2021 года. В свою очередь глава МИД России Серей Лавров отметил, что передал президенту Сербии наилучшие пожелания от российского коллеги.

Лавров отметил, что Путин настроен на активное продолжение диалога на высшем уровне и выразил уверенность, что Москва и Белград вскоре договорятся о встрече глав государств.

Ранее Вучич заявил о способности российского лидера Владимира Путина повлиять на цену газа для Европы. Он указал, что ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, поскольку многие страны опустошили свои резервы, не озаботившись заключением долгосрочных контрактов на поставки голубого топлива с Москвой. «И сейчас Путин — абсолютный "делатель королей", он может влиять, кому и по какой цене, и насколько поднять цену», — заявил сербский лидер.

