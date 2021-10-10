Вучич оценил отношения России и Сербии

Отношения Москвы и Белграда являются очень хорошими. Такой уровень сотрудничества отвечает интересам Сербии, заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

На брифинге по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым Вучич оценил отношения двух стран, подчеркнув, что во всех сферах жизни государства поддерживают «отличное сотрудничество». Он добавил, что гордится отношениями с Россией, и назвал их исключительными.

«В отличие от многих других, которые стесняются этого или боятся это сказать, я этого не скрываю и думаю, что произношу это с особой гордостью, потому что в этом и интерес Сербии. Не только интересы, но выражение нашей многовековой дружбы», — подчеркнул президент республики.

На пресс-конференции с Лавровым в Белграде Вучич поблагодарил Россию за вакцины и газ. Он пообещал, что Сербия не забудет российских врачей с техникой. Кроме того, информации РИА Новости, Россия на данный момент является единственным поставщиком природного газа в европейскую республику.