Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ для Сербии

Президент Сербии Вучич попросил Путина продавать стране газ по самой низкой цене в Европе

Президент Сербии Александар Вучич попросил российского лидера Владимира Путина продавать газ его стране по максимально низкой цене в Европе. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, его слова приводит ТАСС.

«Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе», — сообщил глава государства.

Вучич отметил, что строительство газопровода «Балканский поток» стало спасением в условиях энергетического кризиса, причинами которого президент назвал не заключенные вовремя долгосрочные контракты на газ с Россией.

Ранее в октябре стало известно, что Белград захотел заключить с Москвой новый долгосрочный газовый контракт. «В это очень тяжелое время, когда цена газа взлетела в 10-20 раз, Россия опять вместе с нами», — заявил глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Ненад Попович.

