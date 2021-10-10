Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет Сербии

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал будущее страны в военном отношении. Он заявил, что республика планирует улучшать свою обороноспособность, сообщает РИА Новости.

По итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет страны. По его словам, страна останется в этом статусе.

«Мы гордимся этим и в соответствии с этим продолжим не только защищать нашу страну, но и развивать наши мощности по обороне, чтобы каждый потенциальный агрессор забыл о таком намерении — поставить под угрозу свободу Сербии», — подчеркнул Вучич в ходе пресс-конференции.

Ранее Вучич назвал главную причину возникшего в Европе газового кризиса. По его мнению, страны Евросоюза не подписали долгосрочные контракты на поставки из России в необходимый срок. Президент республики полагает, что это обстоятельство стало основной причиной кризиса, сложившегося сейчас в европейских странах.