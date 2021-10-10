Лавров высказался о признании российских вакцин в Евросоюзе

Глава МИД Лавров заявил о предвзятом отношении к российским вакцинам в Европе

Москва видит предвзятое отношение со стороны европейских стран в вопросах признания российских вакцин, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем, пишет РИА Новости.

Он выразил надежду, что ситуация в вопросе признания сертификатов о вакцинации изменится. Лавров уточнил, что между государствами должен «возобладать здравый смысл». Журналисты поинтересовались, на каком этапе находится взаимное признание вакцин между Сербией и Россией. «Видим мы предвзятое отношение (Европы — прим. «Ленты.ру») к российским вакцинам по политическим соображениям», — высказался глава МИД.

Дипломат отметил, что в большинстве стран Евросоюза заинтересованы в обеспечении максимально безопасных и комфортных условий для контактов между людьми.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения может признать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» через 1-2 месяца.