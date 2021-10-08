Европа ответила на обвинения в политизации вопроса о признании «Спутника V»

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые рассматривают вопрос о признании «Спутника V», невосприимчивы к давлению европейских политиков, поэтому речи о политизации проблемы признания российской вакцины в Европе не идет. Об этом заявил посол Европейского союза в России Маркус Эдерер в интервью РБК.

Таким образом дипломат ответил на обвинения в политизации вопроса о признании препарата. По его мнению, призывы политиков стран-членов ЕС не признавать российские вакцины не влияет на итоговое решение EMA. «Я встречался с инспекторами, и они, откровенно говоря, работают в своем собственном мире. Я не думаю, что они восприимчивы к давлению. Некоторые из комментариев, которые вы, возможно, слышали, могут быть обусловлены задержками, причины которых не в действиях ЕМА или ЕС», — добавил Эдерер.

Посол ЕС также предположил, с чем может быть связана задержка в регистрации «Спутника V» в Европе. По его словам, российская сторона откладывает сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA, и именно это тормозит процесс. Эдерер подчеркнул, что и такая задержка — вопрос техники, а не политики. «Когда российские официальные лица говорят о задержках и о политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос», — заключил дипломат.

7 октября в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказали, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть зарегистрирована во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до конца ноября.