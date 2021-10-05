Разработчики «Спутника V» назвали вероятную дату регистрации вакцины в ВОЗ

В Центре имени Гамалеи рассчитывают, что «Спутник V» зарегистрирую в ВОЗ в ноябре

В национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассчитывают, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до конца ноября. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин, передает ТАСС.

«Коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой, довольно активно работают в этом направлении. Я думаю, что в ближайшее время это будет решено», — отметил он.

По словам Гущина, разработчики рассчитывали на регистрацию в сентябре, но сейчас понимают, что это будет в ближайшие месяцы — в октябре-ноябре.

Аналогичные сроки ранее называл глава аргентинской фармкомпании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас. «Согласно имеющейся у нас информации, утверждение неизбежно через 1-2 месяца. Ни безопасность, ни эффективность вакцины не поставлены на карту», — заявил бизнесмен.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко также отмечал, что ВОЗ сняла все барьеры для признания российского препарата от коронавируса.