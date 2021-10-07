В РФПИ оценили возможность признания вакцины «Спутник V» ВОЗ

В РФПИ не сомневаются, что ВОЗ признает российскую вакцину «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не сомневается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит российскую вакцину «Спутник V». Так возможность признания препарата оценил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его слова приводит РИА Новости.

Дмитриев заявил, что представители ВОЗ приедут в Россию в октябре и высказал уверенность в одобрении российского препарата.

По его словам, более 50 процентов вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» уже к ноябрю будет производиться за границей. Там планируют произвести более 100 миллионов доз вакцины, цитирует Дмитриева издание «Известия».

В середине сентябре сообщалось, что делегация ВОЗ может вновь поехать в Россию для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V».

Последнее препятствие для того, чтобы ВОЗ одобрила российскую вакцину «Спутник V» — полный пакет документов по препарату. Документы, которые просят предоставить, должны описывать такие параметры вакцины, как ее качество, безопасность и эффективность.