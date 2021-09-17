Делегация ВОЗ поедет в Россию для одобрения «Спутника V»

Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в скором времени может вновь поехать в Россию для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

«Взаимодействие с ВОЗ продолжается в позитивном ключе. Очередной визит делегации ВОЗ в Россию ожидается в ближайшее время», — заявил он.

Ранее старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш заявил, что последнее препятствие для того, чтобы организация одобрила российскую вакцину — полный пакет документов по препарату. Документы должны описывать такие параметры вакцины, как ее качество, безопасность, эффективность.

О регистрации «Спутника V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент препарат одобрен в 70 странах.