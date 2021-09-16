Врач связала претензии ВОЗ к российской вакцине от коронавируса с политикой

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева заявила, что претензии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» являются необоснованными. Ее слова опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По ее мнению, претензии ВОЗ к «Спутнику V» связаны с политикой.

«Это чистая политика. "Спутник V" действительно себя очень неплохо зарекомендовал. У него нет таких тяжелых осложнений, как тромбозы, которые есть на Phizer или AstraZeneca», — сказала специалист, отметив, что у препарата нет никаких проблем в сфере хранения и производства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские государства должны перестать политизировать тему одобрения российских вакцин от коронавируса. По словам дипломата, Запад предвзято относится к российским препаратам от COVID-19. Он подчеркнул, что контакты ученых должны быть «максимально профессиональны».