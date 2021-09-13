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В РФПИ раскрыли результаты испытания «Спутник Лайт» среди пожилых в Аргентине

РФПИ: «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность до 83,7% среди пожилых в Аргентине
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский однокомпонентный препарат от коронавируса «Спутник Лайт» показал эффективность более 80 процентов среди пожилых людей в Аргентине. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

По данным исследования, опубликованного в журнале EClinicalMedicine, препарат, являющийся первым компонентом вакцины «Спутник V», продемонстрировал эффективность от 78,6 до 83,7 процента среди граждан в возрасте от 60 до 79 лет.

РФПИ заявляет, что «Спутник Лайт» эффективен и против госпитализации. Данные 40 тысяч человек, полученные Минздравом провинции Буэнос-Айрес, показывают, что привитые российской однокомпонентной вакциной более чем в 80 процентов случаев избегают госпитализации.

В Фонде отметили, что российская однокомпонентная вакцина показывает более высокую эффективность среди пожилых людей, даже в сравнении с многими двухкомпонентными вакцинами.

Ранее применение «Спутник Лайт» одобрили в Армении. Вакцинация препаратом позволит снизить темпы распространения вируса в республике и ускорит выработку популяционного иммунитета населения. Отмечается, что «Спутник Лайт» разрешается использовать в качестве бустера для других прививок от COVID-19.

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