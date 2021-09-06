В Армении одобрили к применению российскую вакцину «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения Армении одобрило применение однокомпонентной вакцины от коронавируса российского производства «Спутник Лайт». Об этом сообщается на портале Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

По информации организации, вакцинация препаратом позволит снизить темпы распространения вируса в республике и ускорит выработку популяционного иммунитета населения. Отмечается, что «Спутник Лайт» разрешается использовать в качестве бустера для других прививок от COVID-19.

1 февраля Минздрав Армении одобрил двухкомпонентную российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Подобное решение приняли на основе данных третьей фазы клинических исследований в России без проведения дополнительных испытаний в Армении, уточнили в РФПИ.

В апреле первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Ереван и была направлена в медицинские учреждения страны для иммунизации граждан. Объем первой партии составил 15 тысяч доз, ее распределили среди жителей, находящихся в наибольшей зоне риска с COVID-19. Ереван рассчитывает получить от Москвы всего до миллиона ампул «Спутник V».

Первые образцы вакцины «Спутник V» Армения приняла еще в конце ноября 2020 года. Ни одного случая проявления побочных эффектов у привившихся зафиксировано не было.