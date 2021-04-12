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В Армении граждане от 18 до 55 лет начнут получать вакцину «Спутник V»

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Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Граждане от 18 до 55 лет в Армении начнут получать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Белоруссии.

Сейчас Армения ведет переговоры с Россией для налаживания производства вакцины «Спутник V» в стране.

В ведомстве добавили, что вакцину AstraZeneca будут использовать только для граждан старше 55 лет.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в Армении 1 февраля. Решение приняли на основе данных третьей фазы клинических исследований в России без проведения дополнительных испытаний в Армении.

По последним данным, количество инфицированных с начала пандемии в Армении составляет 203 327 человек, 3 753 умерли от COVID-19, выздоровели — 182 836 пациентов.

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