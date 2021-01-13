Армения вновь открыла границы для иностранцев

Армения вновь открыла сухопутные и воздушные границы для иностранцев после временного запрета на въезд из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

Согласно новым требованиям властей, граждане других стран по прибытии в республику обязаны будут предоставить документ об отрицательном результате теста на коронавирус, проведенный не позднее 72 часов до этого. В противном случае им придется отправиться на самоизоляцию до получения новых результатов тестирования.

«Документ должен быть на армянском, русском или английском языке, на бланке медучреждения, где был проведен тест и с указанием личных данных пассажира», — сообщили в министерстве.

Армения объявила о введении запрета на въезд иностранцев 11 сентября 2020 года. В стране был объявлен карантин, который 11 января также оказался смягчен. С начала 2021 года в республике ежедневно выявляют около трех сотен случаев заражения коронавирусом.