Президента Армении госпитализировали с коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян был экстренно госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба политика.

Отмечается, что в последние несколько дней у него начались осложнения из-за COVID-19. Политик проходил лечение в домашних условиях, но врачи настояли на госпитализации. «У президента Саркисяна есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония», — отметили в пресс-службе.

Армен Саркисян заразился коронавирусом в одной из лондонских клиник 5 января, где проходил лечение после операции на ноге. Вместе с ним в Великобритании находилась его семья. 8 января поступило сообщение, что состояние президента ухудшилось: врачи выявили осложнения на фоне инфекции, однако политик остался дома продолжил работать дистанционно.