На российской военной базе в Армении стартовала вакцинация от COVID-19

Российских военных, проходящих службу на 102-й военной базе в Армении, начали прививать от коронавируса. Об этом сообщает издание «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа Минобороны России.

По ее информации, военнослужащие уже получили первую партию препарата «Спутник V» в размере одной тысячи доз. Иммунизация стартовала в военном госпитале, расположенном в городе Гюмри. «При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. Прививка производится добровольно», — отметили в пресс-службе.

102-я российская военная база располагает двумя войсковыми гарнизонами в Гюмри и Ереване. Она создана в 1995 году после соответствующего соглашения между Россией и Арменией. Численность ее личного состава — около четырех тысяч человек.

Ранее лидер оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил разместить в стране вторую российскую военную базу. Он объяснил такую необходимость «разломами» в системе безопасности республики. Кроме того, политик выступил за заключение нового договора об углубленном военно-политическом взаимодействии с Россией.