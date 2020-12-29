Министр обороны Армении посетил российскую военную базу

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян вместе с армянскими специалистами посетил 102-ю российскую военную базу в Гюмри, где ознакомился с новейшими образцами вооружения армии России, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Визит главы армянского министерства состоялся 29 декабря. Делегация ознакомилась объектами инфраструктуры, изучила образцы новейшей российской техники и снаряжения, а также поздравила военнослужащих с наступающими праздниками. Кроме того, министр посетил православный храм Святой Великомученицы Александры и военно-исторический музей, расположенные на территории базы.

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102-я российская военная база располагает двумя войсковыми гарнизонами, расположенными в городе Гюмри и Ереване. Она была создана в 1995 году после соответствующего соглашения между Россией и Арменией. Численность ее личного состава — около четырех тысяч человек.

Ранее лидер оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил разместить в стране вторую российскую военную базу. Он объяснил такую необходимость «разломами» в системе безопасности республики. Кроме того, политик выступил за заключение нового договора об углубленном военно-политическом взаимодействии с Россией.