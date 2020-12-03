В Карабахе высказались о расширении миротворческой миссии России

Расширение миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе стало бы положительным шагом, но нынешнее число военных является достаточным, чтобы закрепить роль Москвы в регионе. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) по вопросам внешней политики Давид Бабаян.

«С военной точки зрения, конечно, было бы лучше, чтобы миротворцев было больше. Но у этого вопроса есть и политическое измерение», — сказал Бабаян.

По его словам, при нахождении в Карабахе даже одного миротворца нарушение режима прекращения огня будет иметь политические последствия.

«Это очень похоже на ситуацию с российской военной базой в Армении. Эта база в случае широкомасштабной агрессии со стороны Турции не сможет нас защитить. Однако ее символическое присутствие уже делает невозможным агрессию Турции, по крайней мере, сейчас», — пояснил Бабаян.

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Карабахе. Согласно трехстороннему заявлению, под контроль Баку перешли занятые им в ходе боев позиции, а также еще три района. В регионе будут действовать 1960 российских миротворцев.

Азербайджан назвал случившееся капитуляцией Армении. В Ереване начались массовые протесты с требованием отставки правительства.