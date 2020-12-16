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Захарова ответила азербайджанскому политику насчет российских миротворцев

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова вице-спикера парламента Азербайджана Адиля Алиева о правах российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Ее цитирует Telegram-канал «Sputnik Армения».

Захарова отметила, что ее поразила фраза политика. «Мы исходим из того, что все заявления, которые делаются, должны быть нацелены на достижение главной цели, на решение главной задачи — долгосрочный мир и полноформатное урегулирование», — подчеркнула она.

Ранее Алиев на своей странице в Facebook написал, что российские миротворцы представили новую карту, которая выходит за рамки соглашения, достигнутого Россией, Арменией и Азербайджаном. «Карта, подготовленная российскими миротворцами, не имеет никакой правовой и политической базы, и у них нет полномочий готовить такую карту», — заявил он.

Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе 9 ноября. Армянская и азербайджанская стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку были переданы еще три района. На линии разграничения и вдоль коридора, связывающего Карабах с Арменией, будут действуют российские миротворцы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что подразделения российских миротворцев попали в окружение азербайджанских войск в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. По его словам, есть проблемы со связью и коммуникацией. «Причем такие проблемы есть и у миротворцев, и здесь у нас имеет место определенная кризисная ситуация», — добавил армянский премьер. В Минобороны России опровергли эту информацию.

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