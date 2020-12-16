Россия ответила на заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе

Министерство обороны России ответило на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Минобороны опровергли информацию и заявили, что миротворческие силы из России находятся на данной территории в соответствии с трехсторонними договоренностями с Ереваном и Баку, достигнутыми в ноябре. Кроме того, все подразделения выполняют поставленные задачи в штатном режиме.

Отмечается, что по всей линии соприкосновения соблюдается режим прекращения огня. Российские миротворцы находятся в непрерывном контакте с генеральными штабами вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что миротворцы из России попали в окружение азербайджанских войск в Гадрутском районе. Помимо этого, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян рассказал, что десятки армянских военных попали в плен к азербайджанцам близ села Хцаберд.