Россия
 
Последние новости
Стиральный порошок превратил учительницу в одну из богатейших женщин Китая
Белоруса посадили на год за публичное оскорбление Лукашенко
Сергей Лазарев заявил о тяжелом финансовом положении
Ван Дамм подарил своей украинской девушке Mercedes почти за 9 миллионов рублей
PornHub обвинили в сотрудничестве с торговцами людьми
Назван лучший футбольный арбитр в истории
Самый богатый в мире человек вложился в стартап с российскими корнями
Хобби принесло британской королеве миллиарды рублей
Парламент Молдавии снизил пенсионный возраст
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия ответила на заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Министерство обороны России ответило на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Минобороны опровергли информацию и заявили, что миротворческие силы из России находятся на данной территории в соответствии с трехсторонними договоренностями с Ереваном и Баку, достигнутыми в ноябре. Кроме того, все подразделения выполняют поставленные задачи в штатном режиме.

Отмечается, что по всей линии соприкосновения соблюдается режим прекращения огня. Российские миротворцы находятся в непрерывном контакте с генеральными штабами вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что миротворцы из России попали в окружение азербайджанских войск в Гадрутском районе. Помимо этого, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян рассказал, что десятки армянских военных попали в плен к азербайджанцам близ села Хцаберд.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить