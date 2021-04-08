Армения получила первую партию вакцины «Спутник V»

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Ереван и была направлена в медицинские учреждения страны для иммунизации граждан. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на посла России в республике Павла Курочкина, который лично встречал самолет с грузом препарата.

Объем первой партии составил 15 тысяч доз, ее распределят среди жителей, находящихся в наибольшей зоне риска с COVID-19. Ереван рассчитывает получить от Москвы всего до миллиона ампул «Спутник V».

По словам дипломата, начавшиеся поставки являются продолжением той широкомасштабной поддержки, которую Россия оказывает Армении в борьбе с пандемией, и «наиболее ярким примером союзнического взаимодействия и братского отношения между нашими народами».

Первые образцы вакцины «Спутник V» Армения приняла еще в конце ноября 2020 года. Ни одного случая проявления побочных эффектов у привившихся зафиксировано не было. Министерство здравоохранения республики одобрило на использование препарата 1 февраля.

Ранее о скорой поставке «Спутник V» сообщил президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Он заявил, что Россия отправит им около 62 тысяч доз вещества, партия будет получена в два этапа.