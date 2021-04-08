Приднестровье получит десятки тысяч доз российской вакцины «Спутник V»

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский (ПМР) в интервью изданию Sputnik заявил, что договорился с Россией о поставках нескольких десятков тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Видеозапись разговора доступна на YouTube.

По его словам, договоренности об отправке препарата в республику были заключены еще в декабре 2020 года, но «возникли технические сложности, связанные в большей степени с Молдовой». «Сейчас вроде бы все решено, данная вакцина поступит в Приднестровье двумя партиями — в апреле и мае», — сказал Красносельский.

В рамках первого транша республика получит 42 тысячи доз «Спутник V», второго — 20 тысяч. Поставки будут осуществляться через территорию Молдавии, а сама иммунизация проходить на добровольной основе. «Естественно, в свое время и я привьюсь данной вакциной, когда будут на то показания», — добавил президент.

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В феврале российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Молдавии, теперь препарат может применяться на территории страны. Позже глава государства Майя Санду обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в предоставлении вакцины для граждан республики.

Всего с начала пандемии в ПМР было зафиксировано более 43 тысяч случаев заражения коронавирусом, в Молдавии — более 238 тысяч.