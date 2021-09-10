В ВОЗ рассказали о последнем препятствии для одобрения «Спутника V»

Последнее препятствие для того, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила российскую вакцину «Спутник V» — полный пакет документов по препарату. Об этом ТАСС рассказал старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

Документы, которые просят предоставить, должны описывать такие параметры вакцины, как ее качество, безопасность, эффективность. Кроме того, там должны быть указаны соответствующие заключения и рекомендации.

«Хотел бы отметить, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации», — подчеркнул представитель организации. По его словам, после этого ВОЗ сможет провести полную оценку вакцины, а затем принять решение о ее одобрении.

Представитель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери также отмечал, что Европе не хватает данных по российскому препарату. То же самое касается китайской вакцины Sinovac. «Прошли достаточно конструктивные переговоры с компаниями, но нам необходима дополнительная информация, прежде чем мы сможем добиться прогресса в процедуре постепенной экспертизы», — пояснил Кавалери.