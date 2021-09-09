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Сербия произвела 545 тысяч доз российской вакцины «Спутник V»

Александр Вучич: Сербия произвела 545 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»
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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Сербия произвела на своей территории 545 тысяч доз первого и второго компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич, передает ТАСС.

Политик отметил, что институт «Торлак» вскоре также начнет производство китайского препарата от COVID-19. «Этим мы увеличиваем наши научные и технологические мощности», — подчеркнул он.

Вучич рассказал, что поддерживает принцип обязательной вакцинации. Однако он заключил, что это противоречит конституции, которую он как государственный лидер обязан соблюдать и уважать.

8 июня сообщалось, что Сербия за год планирует произвести четыре миллиона доз «Спутника V». Председатель Народной скупщины страны Ивица Дачич отметил, что, помимо обеспечения собственных граждан, страна рассчитывает на экспорт препарата. До этого президент России Владимир Путин и его сербский коллега Вучич дали старт производству российского препарата от коронавируса в Сербии. Так, Сербия стала первой европейской страной, производящей вакцину российской разработки.

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