Россиянам рассказали об особенности вакцины «ЭпиВакКорона»

Вакцина «ЭпиВакКорона» тренирует клеточный противовирусный иммунитет, который защищает от развития неблагоприятных осложнений коронавирусной инфекции, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов в беседе с РИА Новости.

«Особенность вакцины "ЭпиВакКорона" как раз заключается в том, что основной эффект пептидной вакцины — это воспитание специфических Т-клеток. Основа противовирусного иммунитета — это именно Т-клетки. Вакцина "ЭпиВакКорона" как раз тренирует клеточный противовирусный иммунитет», — отметил он.

По словам специалиста, в борьбе с вирусами принимают участие два варианта иммунного ответа - антитела и клеточный иммунитет. Первыми остановить вирус пытаются антитела, однако если клетки организма уже заражены, то к ним посылается Т-лимфоцит, который убивает инфицированную клетку, сказал Семенов.

Специалист добавил, что для успешной борьбы с COVID-19 важно качество антител. Он отметил, что принцип действия вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» основан на выработке клеточного и гуморального иммунитета к S-белку.

На данный момент в России зарегистрированы пять вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отечественные вакцины от коронавируса очень эффективны.

