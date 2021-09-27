Минздрав одобрил начало клинических испытаний новой вакцины от коронавируса

Минздрав России одобрил начало клинических испытаний новой вакцины против коронавируса «Бетувакс-КоВ-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). Об этом в понедельник, 27 сентября, пишет ТАСС.

Этот препарат представляет собой субъединичную рекомбинантную вакцину, в основе которой — сферические частицы с поверхностным антигеном коронавируса. По мнению разработчиков вакцины «Бетувакс-КоВ-2», ее можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что клинические испытания разработанного ИСКЧ препарата от COVID-19 могут начаться в сентябре после того, как Минздрав выдаст соответствующее разрешение.

На данный момент в России зарегистрированы пять вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отечественные вакцины от коронавируса очень эффективны.