Гинцбург оценил возможность признания ВОЗ вакцины «Спутник V»

Гинцбург заявил, что ВОЗ не признает «Спутник V» из-за конкуренции на рынке вакцин

Переговоры о признании «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) могут затянуться. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит ТАСС.

«Мы по их запросам предоставляем необходимую информацию (...) в переговорах, которые действительно худо-бедно уже длятся и будут длиться еще, с моей точки зрения, возможно, очень долго», — оценил возможность признания российской вакцины Гинцбург.

Он заявил, что институт Гамалеи, который является разработчиком препарата, напрямую не ведет переговоры с представителями ВОЗ, этим вопросом занимается Минздрав России. Также ученый связал проблему признания «Спутника V» в мире с конкуренцией на рынке вакцин.

Он подчеркнул, что «Спутник V» сейчас зарегистрирован и широко используется во многих иностранных государствах. В гражданский оборот выпущено около 57 миллионов комплектов вакцины.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что эффективность вакцины «Спутник V» против «дельта»-штамма по разным датам и методикам подсчета варьируется от 83 до 94 процентов.