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Гинцбург назвал сроки самоизоляции Путина

Гендиректор центра имени Гамалеи Гинцбург: Путину будет достаточно недели для самоизоляции
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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, который ушел на самоизоляцию из-за роста заболеваний COVID-19 в своем окружении, поступил как законопослушный гражданин, заявил генеральный директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит «Интерфакс».

Гинцбург добавил, что недели будет достаточно для соблюдения карантина и глава государства поступил правильно с точки зрений медицинских показаний. Точные сроки самоизоляции президента остаются на усмотрение медиков, которые наблюдают за его здоровьем, отметил он.

Ранее стало известно, что президент России должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении. Уточняется, что в связи с этим он в режиме видеоконференции будет участвовать в запланированных на этой неделе в Душанбе мероприятиях по линии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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