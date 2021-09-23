Иммунолог назвал отличие «Спутника V» от вакцины для подростков

Вакцина для подростков будет отличаться от препарата для взрослых дозировкой. Такое отличие назвал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Его слова приводит URA.

«Это то же самое, что и "Спутник V", только дозировка отличается. Вводимая доза будет в 10 раз ниже», — сказал Крючков.

Вакцина будет предназначена не для всех детей, а только для подростков с 12 до 17 лет, подчеркнул иммунолог. По его мнению, пока рано подводить итоги об эффективности вакцины.

«Вряд ли им удалось значимый период наблюдений получить. В центре имени Гамалеи изначально озвучивали, что они в сентябре планируют подавать (документы на регистрацию — прим. "Ленты.ру"), но уже тогда мне было понятно, что это слишком рано. Для меня самый минимальный срок — это ноябрь. Тут, видимо, хотят успеть к октябрю для того, чтобы начать вакцинацию в школах», — рассказал Крючков и добавил, что сомневается в правильности такого решения разработчиков.

Его коллега вирусолог Николай Малышев высказал мнение, что с вакциной для подростков не должно возникнуть проблем, так как препарат для взрослых уже используется повсеместно.

«Взрослая хорошо отработана, не было никаких затруднений. За границей в некоторых странах тоже с 12 лет ставят. Было несколько точек, поликлиник, стационаров, где проводили исследование», — объяснил свою позицию Малышев.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи направил документы в Минздрав России на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков. Документы должны пройти экспертизу по установленной законом процедуре. После этого будет рассмотрена регистрация вакцины.