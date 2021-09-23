В России рассмотрят регистрацию вакцины от коронавируса для подростков

Минздрав принял документы НИЦ Гамалеи на регистрацию вакцин от коронавируса для подростков

Центр имени Гамалеи направил документы в Минздрав России на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "ГамКовидВак-М"», — заявил Кузнецов.

Он отметил, что документы должны пройти экспертизу по установленной законом процедуре. После этого будет рассмотрена регистрация вакцины.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова отвергла принудительную вакцинацию школьников. Она отметила, что решение о прививке будут принимать родители.