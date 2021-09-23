Вирусолог оценил влияние вакцинации на эволюцию COVID-19

Вакцинация от COVID-19 может повлиять на эволюцию вируса. Об этом заявил специалист эволюционной и вычислительной биологии, вирусолог Евгений Кунин, сообщают «Известия».

«С одной стороны, они (вакцины — прим. «Ленты.ру») эту эволюцию подавляют и замедляют совершенно очевидным образом. С другой стороны, могут возникнуть ускользающие варианты», — заявил Кунин.

Он добавил, что в России процент вакцинированных от COVID-19 уже значителен. Возможно, из-за этого ученые не видят распространения новых штаммов коронавируса.

По словам вирусолога, прививка, которая создана на основе уханьского штамма, хорошо противостоит «дельта»-варианту коронавируса. Кунин отметил, что значительного эффекта от замены вакцины, которую разработают на основе индийского штамма, не будет.

О вытеснении «дельта»-штамма коронавируса в беседе с «Лентой.ру» ранее говорил вирусолог Александр Чепурнов. Он не исключил, что индийский вариант может вытеснить «мю»-штамм, который умеет обходить постковидный и поствакцинальный иммунитет. Вирусолог отметил, что на данный момент ни один из вариантов коронавируса не способен вытеснить «дельту».