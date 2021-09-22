В центре Гамалеи сравнили эффективность вакцин от разных штаммов коронавируса

Вирусолог Альтштейн: прививка при «дельта»-штамме коронавируса эффективна на 80 процентов

Эффективность прививки от COVID-19 проявляется по-разному для каждого штамма коронавируса. Об этом заявил профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире «Радио 1».

По словам специалиста, вакцина в случае с «дельта»-штаммом работает менее эффективно по сравнению с изначальным «уханьским» вариантом.

«Если против исходного штамма эффективность составляла 90 процентов, то против «дельты» — 75-80 процентов», — сравнил Альтштейн.

При этом он отметил, что необходимость в вакцинации также остается высокой.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал «Ленте.ру» о вероятности возникновения в России нового штамма коронавируса. По словам ученого, есть вероятность, что «дельта»-штамм будет вытеснен «мю»-штаммом из-за его способности обходить постковидный и поствакцинальный иммунитет.