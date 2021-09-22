Российские врачи объяснили неверные результаты ПЦР-тестов

ПЦР-тесты могут показать неверный результат из-за ошибки медработников и неправильного хранения и перевозки биоматериалов. Об этом российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал в интервью изданию URA.

«Многие врачи делают ошибки в проведении ПЦР-тестов: собирают материал слегка и только из ротоглотки, а нужно из носоглотки и ротоглотки. В итоге они не получают нужное количество данных, и тест может не показать наличие коронавируса. Плюс, часто наблюдаются нарушения в хранении и перевозке анализов», — объяснил Крючков.

По словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, ПЦР-тест может показать положительный результат и при отсутствии заражения. Это происходит, если вирусные частицы оказались на слизистой человека, который контактировал с больным. Однако это не означает, что тестируемый болен.

«Человек мог зайти в помещение, где до него ранее находился зараженный, выпускающий эти вирусные частицы, и вдохнуть их. В итоге они могли осесть на слизистую и быть выявлены при ПЦР-диагностике», — резюмировал Шунков.

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