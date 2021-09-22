Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в России

В 36 регионах России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова цитирует ТАСС.

По словам главного санитарного врача, такой рост заболеваемости наблюдается впервые за восемь недель.

«Рост интенсивный. Если на прошлой недели мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25», — заявила Попова.

Также она призвала обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъема заболеваемости коронавирусом.

Ранее Анна Попова рассказала, что в России «дельта»-штаммом COVID-19 заражены 95 процентов больных. По ее словам, штамм не вызывает очень тяжелого течения болезни, однако быстрее распространяется.