Российский губернатор объявил о подготовке к четвертой волне COVID-19

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил депздраву развернуть подготовку к возможной четвертой волне коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.

По словам главы региона, стабильная эпидобстановка может ухудшиться в начале октября и совпасть с пиком сезонных респираторных заболеваний. «В ситуации, когда коллективный иммунитет еще не достигнут, это может поставить под угрозу здоровье людей, особенно тех, кто еще не привился. Поэтому мы должны встретить четвертую волну эпидемии во всеоружи», — сказал томский губернатор.

С каждой новой волной модификации вируса становятся агрессивнее и заболевание протекает тяжелее, подытожил Жвачкин. Поэтому власти региона направили 100 миллионов рублей на приобретение дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких и сформировали резерв кислородных концентраторов.

Ранее Жвачкин уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова из-за фотографий из морга. Губернатор заявил, что не будет подтверждать или опровергать опубликованные в СМИ и соцсетях фотографии, так как этим займется специальная комиссия. «Как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?» — возмутился глава региона.