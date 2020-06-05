В России губернатор обвинил врачей во вспышках COVID-19 и захотел лишить выплат

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил в распространении коронавируса врачей, заразившихся «из-за собственной беспечности». Он предложил лишить их компенсаций. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могут себе позволить сообща чай попить — в результате лежат все вместе», — посетовал глава региона.

Он, не называя фамилий, привел в пример случай, когда врач пошла покурить и заразилась коронавирусом. Затем, по словам губернатора, она в том же скафандре пошла пить чай.

«С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но с другой — она нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения», — возмущался чиновник.

Ранее сообщалось, что врачи попросили президента России Владимира Путина ввести мораторий на уголовные дела против них. Медики совместно с юристами написали открытое письмо российскому лидеру. Предлагается оградить врачей от судебных исков от пациентов и их родных в период с 21 марта этого года и до конца пандемии коронавируса.

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