Российский губернатор уволил главу местного депздрава за фото из морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова из-за фотографий из морга. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Жвачкин заявил, что не будет подтверждать или опровергать опубликованные в СМИ и соцсетях фотографии, так как этим займется специальная комиссия. Однако он добавил, что у него есть «простые человеческие вопросы».

«Как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?» — возмутился глава региона. Жвачкин добавил, что освободил Холопова от занимаемой должности за «организационный бардак» и отсутствие контроля на важном объекте.

Губернатор также поручил в суточный срок установить на территории медучреждения жесткий пропускной режим и оборудовать систему видеонаблюдения. Контроль за исполнением поручения Жвачкин возложил на своего заместителя по социальной политике Ивана Деева.

6 июля в областных СМИ и социальных сетях появились фотографии из морга при горбольнице №3, который был якобы завален телами умерших пациентов с коронавирусом, лежащими в черных мешках. На следующий день в оперативном штабе по противодействию коронавирусу опровергли эту информацию и заявили, что в мешках была ветошь.

В июне Жвачкин обвинил в распространении коронавируса врачей, заразившихся «из-за собственной беспечности». По его словам, одна из медиков покурила и заразилась, а затем пошла в том же скафандре пить чай. Губернатор признал, что, с одной стороны, заразившиеся медики должны получить выплаты, но с другой — были нарушены «мыслимые и немыслимые правила врача» и заражены другие люди, из-за чего приходится закрывать отделения.

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