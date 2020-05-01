Российский губернатор назвал пропуска с QR-кодами унижающими достоинство людей

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал пропуска с QR-кодами унижающими достоинство людей и пообещал, что для томичей они пока вводиться не будут. Фрагмент обращения главы региона к гражданам был опубликован в Telegram-канале издания «Подъем».

«Пропусков с QR-кодами в Томской области не будет, — сказал Жвачкин. — Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера».

По его словам, QR-пропуска будут введены в регионе только если ситуация станет экстренной. «Но в этом случае мы, как в Москве, закроем все, что можно. Поэтому я рассчитываю на благоразумие томичей», — сказал губернатор.

Цифровые пропуска действуют в Москве, Московской области и некоторых других регионах. Минкомсвязи сообщало, что они будут введены в 21 субъекте.

По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в Томской области с начала эпидемии зафиксированы 97 случаев коронавируса. 24 человека выздоровели, 1 скончался.

22 апреля Жвачкин пригрозил жителям фразой «государство знает ваши адреса». Так он обратился к людям, распространяющим в интернете фейки о коронавирусе и новости, которые «мажут грязью власть».

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