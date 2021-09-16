Попова: «дельта»-штамм быстрее распространяется, но не вызывает очень тяжелых заболеваний

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об особенностях дельта-штамма COVID-19. Ее слова передает РИА Новости.

«Его преимущество в том, что он не вызывает очень тяжелых заболеваний, он быстрее распространяется, это да, ещё и поэтому надо привиться и носить маску»,— сказала Попова.

Попова отметила, что в России «дельта»-штаммом COVID-19 заражены 95 процентов больных.

Также глава Роспотребнадзора предупредила, что необходимо опасаться микст-инфекции гриппа и коронавируса. Единственный способ избежать этого — вакцинироваться.

Ранее она заявила, что в России вакцинировали от COVID-19 чуть меньше половины взрослого населения. По словам Поповой, двумя компонентами вакцины от коронавируса привиты свыше 39 миллионов россиян. Еще 7 миллионов человек переболели COVID-19, уточнила она.