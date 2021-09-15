Попова назвала процент заболевших «дельта»-штаммом в России

Попова: в России «дельта»-штаммом коронавируса заражены 95 процентов больных

В России «дельта»-штаммом COVID-19 заражены 95 процентов больных. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает РИА Новости.

Ранее она заявила, что двумя компонентами вакцины от коронавируса привиты более 39 миллионов россиян. Еще семь миллионов человек переболели COVID-19, добавила Попова.

По ее словам, через несколько месяцев более половины взрослого населения будет привита от коронавируса.

Также глава Роспотребнадзора предупредила, что необходимо опасаться микст-инфекции гриппа и коронавируса. Единственный способ избежать этого — вакцинироваться.