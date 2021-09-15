Попова назвала долю привитых от коронавируса россиян

Попова: в России вакцинировали от коронавируса почти половину взрослого населения

В России вакцинировали от COVID-19 чуть меньше половины взрослого населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает РИА Новости.

Она уточнила, что двумя компонентами вакцины от коронавируса привито более 39 миллионов россиян. Еще семь миллионов человек переболели COVID-19, добавила Попова.

По ее словам, такое число привитых — «неплохая иммунная прослойка». Однако этого все равно недостаточно для победы над вирусом — необходимо повышать уровень коллективного иммунитета.

Попова заявила, что через несколько месяцев более половины взрослого населения будут привиты от коронавируса.

Ране глава Роспотребнадзора оценила влияние вакцинации на снижение заболеваемости COVID-19. По ее словам, в тех регионах, где более 60 процентов населения привиты от коронавируса, наблюдается более интенсивное снижение заболеваемости, чем в субъектах, где вакцинированы меньше половины граждан.