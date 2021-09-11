Попова заявила о высоком уровне заражений COVID-19 на российских курортах

На курортах России уровень заболеваемости коронавирусом достаточно высок. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает ТАСС.

По ее словам, достаточно много российских туристов заражаются коронавируом во время отдыха.

Глава Роспотребнадзора также оценила возможность отмены масочного режима в стране. Она подчеркнула, что в ближайшее время такие меры предпринимать не планируется, несмотря на хорошие темпы вакцинации. По ее словам, для возвращения к обычной жизни россиянам необходимо активно прививаться.

Ранее Анна Попова призвала российских туристов «не расслабляться» на курортах и соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, потому что «вирус не дремлет». Она заявила, что ситуация на курортах России «не безоблачная» .